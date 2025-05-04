⚡️ Путин заявил, что Россия не могла оставить крымчан на растерзание в 2014 году «Мы вынуждены были просто в 2014 году принять решение по поддержке крымчан и севастопольцев.
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⚡️ Путин заявил, что Россия не могла оставить крымчан на растерзание в 2014 году «Мы вынуждены были просто в 2014 году принять решение по поддержке крымчан и севастопольцев.