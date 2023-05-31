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Турецкая лира продолжает падать ниже исторического минимума

Турецкая лира продолжает падать ниже исторического минимума

Турецкая лира вновь обновила исторический минимум по отношению к доллару. Ночью 31 мая стоимость валютной пары доллар США / турецкая лира (USD/TRY) на международном рынке Форекс подскочила на 2,58% и достигла отметки в 21,0304 лиры за доллар.

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