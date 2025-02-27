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Насколько хватит вашего иммунитета, если переболеть гриппом

Насколько хватит вашего иммунитета, если переболеть гриппом

Известно, что действие вакцины против гриппа сохраняется примерно год. Но что, если вам не посчастливилось заболеть гриппом — дает ли это иммунитет, и как долго он сохраняется? фото: iStockПик заболеваемости ОРВИ и гриппом еще не пройден — количество заболевших продолжает расти.

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