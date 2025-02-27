Насколько хватит вашего иммунитета, если переболеть гриппом

Известно, что действие вакцины против гриппа сохраняется примерно год. Но что, если вам не посчастливилось заболеть гриппом — дает ли это иммунитет, и как долго он сохраняется? фото: iStockПик заболеваемости ОРВИ и гриппом еще не пройден — количество заболевших продолжает расти.