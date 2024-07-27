MONOPOLY GO! — самый “быстрый” миллиардер, а общая выручка игры перевалила за 3 млр...

MONOPOLY GO! — самый “быстрый” миллиардер, а общая выручка игры перевалила за 3 млрд долларовВо втором квартале 2024 года компания Hasbro представила свои финансовые результаты, в которых был раскрыт доход от мобильной игры MONOPOLY GO!.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)