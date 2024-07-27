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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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MONOPOLY GO! — самый “быстрый” миллиардер, а общая выручка игры перевалила за 3 млр...

MONOPOLY GO! — самый “быстрый” миллиардер, а общая выручка игры перевалила за 3 млр...

MONOPOLY GO! — самый “быстрый” миллиардер, а общая выручка игры перевалила за 3 млрд долларовВо втором квартале 2024 года компания Hasbro представила свои финансовые результаты, в которых был раскрыт доход от мобильной игры MONOPOLY GO!.

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