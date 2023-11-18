Усугубила ситуацию: фура сломалась на трассе М-5 "Урал" в Челябинской области

На федеральной автодороге критическое положение из-за снега и гололёда.Хроники трассы М-5 "Урал". Автомобилисты, передвигающиеся в районе Златоуста, сообщают, что на этом участке дороги большие заторы в обе стороны.
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