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Бригада ВСУ понесла потери, выходя из окружения под Харьковом

Бригада ВСУ понесла потери, выходя из окружения под Харьковом

Солдаты 159‑й бригады Вооруженных сил Украины понесли потери, пытаясь безуспешно выйти из окружения в районе Черного в Харьковской области.

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