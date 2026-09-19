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Царьград

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Кому из детей положены бесплатные занятия в бассейне и спортсекциях: эксперт Поздняков

Кому из детей положены бесплатные занятия в бассейне и спортсекциях: эксперт Поздняков

Эксперт Поздняков рассказал о праве детей на бесплатные занятия спортом. Разбираемся, кому положено, а кому – нет.

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