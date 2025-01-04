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МЧМ-2025. 1/4 финала. Швеция сыграет с Латвией, США – со Швейцарией, Финляндия против Словакии, Канада примет Чехию

Сборная Швеции сыграет с Латвией, США – со Швейцарией, Финляндия встретится со Словакией, Канада примет Чехию.

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