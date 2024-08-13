Трамп считает ядерное потепление главной угрозой человечеству

Дональд Трамп, кандидат в президенты США от Республиканской партии, считает, что наибольшей угрозой человечеству является ядерное потепление, а не глобальное потепление, как утверждает нынешний президент Джо Байден.
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