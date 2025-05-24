В Республике Алтай полицейские рассказывают призывникам о вреде употребления наркотиков

На территории региона проходит первый этап антинаркотической акции «Призывник — Защитник Отечества», который продлится до 15 июля.
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