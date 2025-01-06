Пророссийское подполье сообщило об ударе по радиоприборному заводу в Смеле

В результате удара ВС России по городу Смела в Черкасской области Украины были зафиксированы взрывы в направлении радиоприборного завода, сообщил координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
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