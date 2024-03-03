Позиция Израиля в отношении России изменится, сообщил лидер партии "Ликуд" Амир Вайтман. По его словам, после поставки систем оповещения о ракетных атаках Западный Иерусалим может передать Киеву вооружения, от чего раньше отказывался.
Лидер партии "Ликуд" Вайтман: позиция Израиля в отношении РФ станет агрессивнее
Комментарии
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Svetlana Kuzmina
"Политик считает, что "Россия активно вовлечена в то, что происходит в Израиле", однако неясно, "на каком уровне". За то, России известно на каком уровне Израиль вовлечен в то, что происходит на Украине, а это 2000 военных спецов, которые помогали Украине и эти люди не наёмники. Так что, если Россия начнёт перечислять все прегрешения Израиля против России, то таких друзей нам не надо. А израильтянам нужно вспомнить своё прошлое и подумать, как не оказаться на стороне зла вместе с Нетаньяху.
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