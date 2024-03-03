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Лидер партии "Ликуд" Вайтман: позиция Израиля в отношении РФ станет агрессивнее

Лидер партии "Ликуд" Вайтман: позиция Израиля в отношении РФ станет агрессивнее

Позиция Израиля в отношении России изменится, сообщил лидер партии "Ликуд" Амир Вайтман. По его словам, после поставки систем оповещения о ракетных атаках Западный Иерусалим может передать Киеву вооружения, от чего раньше отказывался.

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Комментарии
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Svetlana Kuzmina
&quot;Политик считает, что &quot;Россия активно вовлечена в то, что происходит в Израиле&quot;, однако неясно, &quot;на каком уровне&quot;.                    За то, России известно на каком уровне Израиль вовлечен в то, что происходит на Украине, а это 2000 военных спецов, которые помогали Украине и эти люди не наёмники. Так что, если Россия начнёт перечислять все прегрешения Израиля против России, то таких друзей нам не надо. А  израильтянам нужно вспомнить своё прошлое и подумать, как не оказаться на стороне зла вместе с Нетаньяху.
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