Svetlana Kuzmina

"Политик считает, что "Россия активно вовлечена в то, что происходит в Израиле", однако неясно, "на каком уровне". За то, России известно на каком уровне Израиль вовлечен в то, что происходит на Украине, а это 2000 военных спецов, которые помогали Украине и эти люди не наёмники. Так что, если Россия начнёт перечислять все прегрешения Израиля против России, то таких друзей нам не надо. А израильтянам нужно вспомнить своё прошлое и подумать, как не оказаться на стороне зла вместе с Нетаньяху.