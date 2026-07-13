Врач Сигова рассказала, что плохой аппетит у ребенка не всегда указывает на болезнь

Врач Юлия Сигова рассказала NEWS.ru, что плохой аппетит у ребенка не всегда указывает на болезнь. Если малыш развивается нормально, прибавляет в весе и росте, хорошо спит и чувствует себя здоровым, то небольшой аппетит может быть его индивидуальной особенностью.
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