Врач Сигова рассказала, что плохой аппетит у ребенка не всегда указывает на болезнь

Врач Юлия Сигова рассказала NEWS.ru, что плохой аппетит у ребенка не всегда указывает на болезнь. Если малыш развивается нормально, прибавляет в весе и росте, хорошо спит и чувствует себя здоровым, то небольшой аппетит может быть его индивидуальной особенностью.