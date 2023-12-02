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Меньян отдал голевой пас Пулишичу в матче с «Фрозиноне». У вратаря есть ассисты в каждом из трех сезонов в «Милане»

Меньян отдал голевой пас Пулишичу в матче с «Фрозиноне». У вратаря есть ассисты в каждом из трех сезонов в «Милане»

На 49-й минуте голкипер «Милана» примерно с одиннадцатиметровой отметки выбил мяч на полузащитника Кристиана Пулишича.

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