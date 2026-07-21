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МВФ одобрил новый кредит Украине в $690 млн

МВФ одобрил новый кредит Украине в $690 млн

ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине очередного транша в размере 690 миллионов долларов.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Ясно же, что никакие кредиты Украина ОТДАВАТЬ НЕ  БУДЕТ!!  Она уже давно капитально неплатежеспособна.   С ТРЕСКОМ БАНКРОТ!!   Это подлость со стороны МВФ, давать такому государству кредит... За чей счет?.    России нужно  ВЫХОДИТЬ из МВФ  !!  И поскорее..  Быть членом МВФ  теперь не престижно...
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1 м.