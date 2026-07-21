МВФ одобрил новый кредит Украине в $690 млн

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лина любимцева

Ясно же, что никакие кредиты Украина ОТДАВАТЬ НЕ БУДЕТ!! Она уже давно капитально неплатежеспособна. С ТРЕСКОМ БАНКРОТ!! Это подлость со стороны МВФ, давать такому государству кредит... За чей счет?. России нужно ВЫХОДИТЬ из МВФ !! И поскорее.. Быть членом МВФ теперь не престижно...