ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова Совет исполнительных директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил выделение Украине очередного транша в размере 690 миллионов долларов.
МВФ одобрил новый кредит Украине в $690 млн
Комментарии
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лл
лина любимцева
Ясно же, что никакие кредиты Украина ОТДАВАТЬ НЕ БУДЕТ!! Она уже давно капитально неплатежеспособна. С ТРЕСКОМ БАНКРОТ!! Это подлость со стороны МВФ, давать такому государству кредит... За чей счет?. России нужно ВЫХОДИТЬ из МВФ !! И поскорее.. Быть членом МВФ теперь не престижно...
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