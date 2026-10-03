Удары дронов-камикадзе «Герань-4 сикер» и «Герань-5» по складским помещениям в Соломенском районе Киева, логистическому центру «Рента Логистик» и вагонному депо Киев-Пассажирский.
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