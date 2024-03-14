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Депутат Толмачев: Отбойники на трассах должны ставить по рекомендациям ГИБДД

Депутат Толмачев: Отбойники на трассах должны ставить по рекомендациям ГИБДД

Самые страшные ДТП — это лобовые столкновения, которые происходят при выезде на встречную полосу. Одна из последних произошла в Свердловской области, где автобус с хоккеистами выехал на «встречку» из-за лопнувшего колеса.

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