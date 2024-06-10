Полпред президента в СФО представил Турчака в качестве врио главы Республики Алтай

Анатолий Серышев отметил качества, знания и опыт Андрея Турчака и выразил уверенность, что оправдает доверие президента Назначенный временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Андрей Турчак прибыл в регион, сообщает РИА Новости.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии