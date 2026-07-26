"Военный Субботник". Линия фронта и линия горизонта: чего ждать в следующем квартале

Владимир Трухан-военный эксперт, полковник запаса ЦА МО РФ в прямом эфире ответит на вопросы о текущей ситуации в СВОСОДЕРЖАНИЕ:00:20 Введение01:17 Критика СММ-щиков01:50 Проблемы с пропагандой02:49 Качество экспертов03:44 Военная пропаганда04:35 Ордена и медали06:02 Эксперты на телевидении08:56 Чувство юмора в армии09:55 Распределение грантов10:45 Действия российских войск12:32 Технические решения12:43 Проблемы с локомотивным парком13:40 Зерновая сделка и её последствия15:45 Массированные удары и маскировка16:44 Территориальные воды и дипломатия19:27 Атаки на суда21:20 Различие между «поражено» и «уничтожено»23:33 Объективный контроль и заявления Минобороны24:26 Критика Министерства обороны25:18 Последствия взрыва арсенала25:41 Уничтожение объектов в Одессе26:41 Специализация портов27:38 Возможность уничтожения портов28:34 Ремонт и международные суда29:34 Изменения в политике30:10 Запуск бэков с судов31:09 Международное морское право32:09 Досмотр судов32:59 Танкерный флот и санкции34:39 Украинские суда и фрахт37:06 Логистические центры39:02 Разведка и военная продукция40:54 Логистика и комбатанты42:49 Политические аспекты43:37 Логика действий противника44:31 Проблемы системы ПВО45:29 Восстановление системы ПВО46:28 Новые разработки в ПВО47:26 Роль РЛС и комплексов48:18 Работа вертолётной авиации49:14 Проблемы с опознаванием49:53 Проблемы с беспилотниками50:53 Электромагнитное оружие51:49 ПВО и бизнес52:48 Взаимодействие с распределёнными структурами55:45 Эффективность ПВО57:41 Проблемы последних километров01:00:19 Система ПРО01:01:13 Посты воздушного наблюдения01:02:31 Цифровые средства контроля воздушного пространства01:03:31 Роль аэропортов в контроле воздушного пространства01:04:30 Устойчивость радиолокационных станций01:05:23 Эффективность аэропортовой структуры контроля01:06:22 Реакция на заявления Зеленского01:07:33 Расследование ФСБ01:08:31 Контроль ударов01:09:25 Опасности ПВО01:10:47 Эффективность аэростатов01:12:23 Эскалация и поддержка Украины01:14:05 Позиция Лаврова01:15:05 Поддержка Украины01:16:04 Ущерб противнику01:16:17 Оценка ущерба Wildberries01:17:15 Сомнения в оценках ущерба01:18:10 Сравнение с ситуацией в Москве01:19:27 Критика поддержки Украины01:20:23 Переговоры Зеленского и ВСУ01:22:18 Позиция Беларуси по границе01:23:49 Ситуация на границе01:24:07 Роль НАТО01:25:04 Исторические параллели01:26:59 Мобилизация в Беларуси01:28:55 Экономические вопросы01:29:55 Сельское хозяйство и бизнес01:30:51 Экономические ограничения01:31:31 Проверка уборочной кампании в Минской области01:32:26 Сравнение с Российской империей01:33:20 Критика текущей ситуации в Беларуси01:34:19 Проблемы сельского хозяйства и миграции01:35:34 Миграционные риски и их последствия01:40:39 Обсуждение ситуации на границе с Украиной01:43:09 Традиции и текущие события01:43:49 Проблемы с фортификацией и размещением войск01:44:50 Вероятность вторжения01:45:51 Проблемы в армии01:46:50 Политические планы и пропаганда01:47:43 Сельское хозяйство и экспорт01:49:38 Вооружённые силы и безопасность01:51:34 Военные сборы и статус военнослужащих01:52:31 Дружба и военная служба01:52:53 Начало разговора01:53:48 Государственная система01:54:46 Революционные тройки01:55:45 Трудовые отношения01:56:41 Завершение разговора01:57:40 Сбор средств 01:58:38 Прощание .