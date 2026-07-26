Страна и люди
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Страна и люди

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"Военный Субботник". Линия фронта и линия горизонта: чего ждать в следующем квартале

Владимир Трухан-военный эксперт, полковник запаса ЦА МО РФ в прямом эфире ответит на вопросы о текущей ситуации в СВОСОДЕРЖАНИЕ:00:20  Введение01:17  Критика СММ-щиков01:50  Проблемы с пропагандой02:49  Качество экспертов03:44  Военная пропаганда04:35  Ордена и медали06:02  Эксперты на телевидении08:56  Чувство юмора в армии09:55  Распределение грантов10:45  Действия российских войск12:32  Технические решения12:43  Проблемы с локомотивным парком13:40  Зерновая сделка и её последствия15:45  Массированные удары и маскировка16:44  Территориальные воды и дипломатия19:27  Атаки на суда21:20  Различие между «поражено» и «уничтожено»23:33  Объективный контроль и заявления Минобороны24:26  Критика Министерства обороны25:18  Последствия взрыва арсенала25:41  Уничтожение объектов в Одессе26:41  Специализация портов27:38  Возможность уничтожения портов28:34  Ремонт и международные суда29:34  Изменения в политике30:10  Запуск бэков с судов31:09  Международное морское право32:09  Досмотр судов32:59  Танкерный флот и санкции34:39  Украинские суда и фрахт37:06  Логистические центры39:02  Разведка и военная продукция40:54  Логистика и комбатанты42:49  Политические аспекты43:37  Логика действий противника44:31  Проблемы системы ПВО45:29  Восстановление системы ПВО46:28  Новые разработки в ПВО47:26  Роль РЛС и комплексов48:18  Работа вертолётной авиации49:14  Проблемы с опознаванием49:53  Проблемы с беспилотниками50:53  Электромагнитное оружие51:49  ПВО и бизнес52:48  Взаимодействие с распределёнными структурами55:45  Эффективность ПВО57:41  Проблемы последних километров01:00:19  Система ПРО01:01:13  Посты воздушного наблюдения01:02:31  Цифровые средства контроля воздушного пространства01:03:31  Роль аэропортов в контроле воздушного пространства01:04:30  Устойчивость радиолокационных станций01:05:23  Эффективность аэропортовой структуры контроля01:06:22  Реакция на заявления Зеленского01:07:33  Расследование ФСБ01:08:31  Контроль ударов01:09:25  Опасности ПВО01:10:47  Эффективность аэростатов01:12:23  Эскалация и поддержка Украины01:14:05  Позиция Лаврова01:15:05  Поддержка Украины01:16:04  Ущерб противнику01:16:17  Оценка ущерба Wildberries01:17:15  Сомнения в оценках ущерба01:18:10  Сравнение с ситуацией в Москве01:19:27  Критика поддержки Украины01:20:23  Переговоры Зеленского и ВСУ01:22:18  Позиция Беларуси по границе01:23:49  Ситуация на границе01:24:07  Роль НАТО01:25:04  Исторические параллели01:26:59  Мобилизация в Беларуси01:28:55  Экономические вопросы01:29:55  Сельское хозяйство и бизнес01:30:51  Экономические ограничения01:31:31  Проверка уборочной кампании в Минской области01:32:26  Сравнение с Российской империей01:33:20  Критика текущей ситуации в Беларуси01:34:19  Проблемы сельского хозяйства и миграции01:35:34  Миграционные риски и их последствия01:40:39  Обсуждение ситуации на границе с Украиной01:43:09  Традиции и текущие события01:43:49  Проблемы с фортификацией и размещением войск01:44:50  Вероятность вторжения01:45:51  Проблемы в армии01:46:50  Политические планы и пропаганда01:47:43  Сельское хозяйство и экспорт01:49:38  Вооружённые силы и безопасность01:51:34  Военные сборы и статус военнослужащих01:52:31  Дружба и военная служба01:52:53  Начало разговора01:53:48  Государственная система01:54:46  Революционные тройки01:55:45  Трудовые отношения01:56:41  Завершение разговора01:57:40  Сбор средств 01:58:38  Прощание .

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