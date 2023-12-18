Новая статья: Практикум по ИИ-рисованию, часть шестая: инструменты умной дет...

Новая статья: Практикум по ИИ-рисованию, часть шестая: инструменты умной детализации (Hires. fix, ADetailer, ControlNet)Больше всего начинающих ИИ-художников раздражает неспособность генеративной модели извлечь из латентного пространства визуальный образ, который в точности соответствовал бы и заданному ими текстовому описанию, и их эстетическим ожиданиям одновременно.
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