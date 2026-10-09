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Царьград

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В Самарской области 56% домов подключили к отоплению

В Самарской области 56% домов подключили к отоплению

К отопительному сезону в Самарской области приступили 36 муниципальных образований, тепло подали в 56% многоквартирных домов, а также в 77% школ и детских садов.

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