В Самарской области 56% домов подключили к отоплению

К отопительному сезону в Самарской области приступили 36 муниципальных образований, тепло подали в 56% многоквартирных домов, а также в 77% школ и детских садов.
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