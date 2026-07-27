❗️Украинский дрон атаковал жилую пятиэтажку в Керчи. Что известно к этой минуте Около 14:00 вражеский беспилотник ударил в многоквартирный дом.
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❗️Украинский дрон атаковал жилую пятиэтажку в Керчи. Что известно к этой минуте Около 14:00 вражеский беспилотник ударил в многоквартирный дом.