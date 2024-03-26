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Квалификация Евро-2024. Финал. Грузия примет Грецию, Уэльс сыграет с Польшей, Украина против Исландии

Уэльс примет Польшу, Грузия – Грецию, а Украина встретится с Исландией.  Победители станут участниками финального турнира, который пройдет в Германии.

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