Многомиллионная армия выставила условие: По законам России жить отказывается. Чем ответят русские?

Шутки шутками, но это государственная политика, осуществляемая госорганом, подчиненным правительству. ГД отвечает за деятельность Правительства. Но где это у нас видано, чтобы кто-то из этой публики за что-либо отвечал? Иван кивает на Петра, Петр на Павла. И понеслась! И политика эта прописана во всех государствообразующих документах. И неуклонно проводится. Все остальное - лицемерный бубнеж. И статистика, и демография, и забеги Бастрыкина. В ответ - лучезарная улыбка самого гибкого. А там то метро, то монгольские бубны, то неразменная тыща к пенсии. Ну, что вы?

ТН

Татьяна Недогреева

Все , кто предал страну, народ и христианство , или тупые , или глаза и совесть затмили деньги. Сколько в истории случаев, когда предатели думали, что после победы врага, им обломится что- то. Вот и предавали, прадовали и убивали. Но враг был всегда побежден и при скором беге восвояси, никогда не брал с собой предателей . А часто даже расстреливал. Подумайте те, кто завез, прописал, дал гражданство, предоставил резиновую прописку, зарегистрировал фиктивный брак и тд.и тп., а что будет с вами и вашими детьми, когда при вашем прямом участии к власти придут мигранты. Что? Деньги вы прожрете и станите им ненужными без денег и власти. В лучшем случаи будите их рабами, а в худшем... Ну это всем понятно, что будите ими вырезаны. Они припомнят , как унижались перед вами, прося прописки, гражданство и все остальное. Они вспомнят , как платили вам деньги. Ах , побежите заграницу? А кому вы там бездельники и предатели нужны. Вы только взятки умеете брать и все. Перед вами много таких примеров из бывших наших скоморохов. Опомнитесь. Покайтесь. Делайте все возможное и невозможное, чтобы все исправить.