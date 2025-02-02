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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Понерский/октябрятский КВИЗ.

Понерский/октябрятский КВИЗ.

24.01.2025 октябрята и пионеры пионерской дружины имени Аркадия Карповича Шмыгуна ГУО ´Химовская средняя школа Бобруйского района ´ приняли участие в районной ´Большая октябрятская игра´ и ´Большая пионерская игра´.

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