СССР-Россия
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СССР-Россия

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Свежие комментарии

  • Иосиф Калинин
    Что за чушь! "Пуповина" с Россией была оборвана не в 2022, а еще в 1991 г. одновременно с распадом СССР. Другое дело,...Курская область. ...
  • Иринушка
    Как интересно. Выходит мы такие крутые, что влияем на все в мире, включая выборы амеровского президента. Как надоели ...Путин «похоронил»...
  • Nikolia Vovchenko
    Хоть что то дельное ...Прибалты обвинили...

Курская область. Месяц спустя...

Курская область. Месяц спустя...

Итак, пошëл уже второй месяц с тех пор, как украинские войска вступили на территорию Курской области.

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Комментарии
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Валерий Протасов
Болтовня!
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15 час.
Аркадий Шацкий
Где автор увидел отторжение?, шли бы на запад, никто не держит, да не берут)) - приведение в чувство или уничтожение.
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10 час.
ИК
Иосиф Калинин
Что за чушь! &quot;Пуповина&quot; с Россией была оборвана не в 2022, а еще в 1991 г. одновременно с распадом СССР. Другое дело, что этого старались не замечать,  уговаривая себя рассуждениями о &quot;братском&quot; народе.
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1 час.

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