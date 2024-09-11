Итак, пошëл уже второй месяц с тех пор, как украинские войска вступили на территорию Курской области.
Курская область. Месяц спустя...
Комментарии
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Валерий Протасов
Болтовня!
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15 час.
Аркадий Шацкий
Где автор увидел отторжение?, шли бы на запад, никто не держит, да не берут)) - приведение в чувство или уничтожение.
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10 час.
ИК
Иосиф Калинин
Что за чушь! "Пуповина" с Россией была оборвана не в 2022, а еще в 1991 г. одновременно с распадом СССР. Другое дело, что этого старались не замечать, уговаривая себя рассуждениями о "братском" народе.
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1 час.
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