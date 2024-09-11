Курская область. Месяц спустя...

Где автор увидел отторжение?, шли бы на запад, никто не держит, да не берут)) - приведение в чувство или уничтожение.

ИК

Иосиф Калинин

Что за чушь! "Пуповина" с Россией была оборвана не в 2022, а еще в 1991 г. одновременно с распадом СССР. Другое дело, что этого старались не замечать, уговаривая себя рассуждениями о "братском" народе.