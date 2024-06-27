Психолог раскрыл секрет, почему люди обзывают друг друга баранами

Обзывание «баран» – одно из самых распространенных оскорблений в русском языке. Но почему именно это животное стало символом глупости и упрямства? И как влияет на человека такое оскорбление? На эти вопросы ответил психолог, специалист по психолингвистике.
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