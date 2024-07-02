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Дикий Юг - Природа Юга России

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Психолог рассказал, как остановить бесконечный поток мыслей в голове

Психолог рассказал, как остановить бесконечный поток мыслей в голове

Навязчивый поток мыслей – это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие люди. Бесконечная череда мыслей, не связанных между собой, может мешать сосредоточиться, вызывать тревогу и раздражение, а также препятствовать расслаблению.

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