Психолог рассказал, как остановить бесконечный поток мыслей в голове

Навязчивый поток мыслей – это распространенная проблема, с которой сталкиваются многие люди. Бесконечная череда мыслей, не связанных между собой, может мешать сосредоточиться, вызывать тревогу и раздражение, а также препятствовать расслаблению.
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