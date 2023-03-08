Матч Иран – Россия может пройти без зрителей в Тегеране

Матч сборных России и Ирана может пройти без зрителей. Товарищеская игра между Ираном и Россией пройдет 23 марта в Тегеране на крупнейшем стадионе страны «Азади».
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