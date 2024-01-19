РБК: в бундестаге обсудили меры по запрету партии "Альтернативы для Германии"

Вопрос о запрете партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) дошел до бундестага, пишет РБК. По данным издания, партии придется отвечать за участие представителей во встрече, где обсуждали выдворение мигрантов в Африку.
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