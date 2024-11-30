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Депутат Госдумы Матвеев считает, что из-за мигрантов растет курс доллара

Депутат Госдумы Матвеев считает, что из-за мигрантов растет курс доллара

Депутат Государственной Думы от Коммунистической партии Российской Федерации Михаил Матвеев заявил, что мигранты, работая в России, отправляют заработанные средства на родину, что приводит к увеличению спроса на валюту и росту курса доллара.

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