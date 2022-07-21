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Свежие комментарии
N
Nata
Да там всех в буйную палату определить надо.
«Меня это заводит...
Александр Шаповалов
Таки,да,крепко нездорова."На Кипре ей нравится",пока к ней отношение "толерантное".Только придется ответить за свои "...
«Меня это заводит...
Юрий Николаев
А у нас в России в адрес таких говорят______ Если " человек" ёбнутый, то это на всю жизнь!!!
«Меня это заводит...
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