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  • Nata
    Да там всех в буйную палату определить надо.«Меня это заводит...
  • Александр Шаповалов
    Таки,да,крепко нездорова."На Кипре ей нравится",пока к ней отношение "толерантное".Только придется ответить за свои "...«Меня это заводит...
  • Юрий Николаев
    А у нас в России в адрес таких говорят______ Если " человек" ёбнутый, то это на всю жизнь!!!«Меня это заводит...

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