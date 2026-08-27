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Аргументы и Факты

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Скворцова заявила, что потребности медучреждений РФ в крови удовлетворены

Скворцова заявила, что потребности медучреждений РФ в крови удовлетворены

В РФ удалось полностью закрыть потребности медучреждений в крови и ее компонентах, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным.

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