Украину спасет только капитуляция, она откроет путь к миру, но ни Вашингтон, ни Киев этого не захотят.
Медведев: капитуляция Украины откроет путь к миру
Комментарии
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МЮ
Мачкин Юрий
Зеленский мстит Украине за огромное число убитых евреев на их территории во время ВОВ. Неужели хохлы этого не могут понять? Именно поэтому Израиль так высоко ценят достижения Зели. Пока Украинцы его не уничтожат, он будет их убивать до последнего. Юрий
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10 час.
Алекс Сэм
На этом же ресурсе Мир тесен прочитал, что украинских мобиков бросают на передовую без патронов и гранат то есть без боеприпасов, без боеприпасов Карл! Это же на убой су*а.
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10 час.
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