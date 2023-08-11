МЮ

Мачкин Юрий

Зеленский мстит Украине за огромное число убитых евреев на их территории во время ВОВ. Неужели хохлы этого не могут понять? Именно поэтому Израиль так высоко ценят достижения Зели. Пока Украинцы его не уничтожат, он будет их убивать до последнего. Юрий