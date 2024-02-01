Прозрачная камера от Zeiss: будущее распознавания лиц и жестов

Вы слышали про новую камеру от Zeiss? Это немецкая фирма, которая делает классную оптику. Их камера называется Holocam и она прозрачная! Да, вы не ослышались, прозрачная! Её почти не видно глазами, особенно если она на стекле.
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