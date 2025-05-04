Роботы начали нападать на людей: в Китае человекоподобный робот неожиданно напал на инженера Ольга БезродняяВ Китае произошло любопытное событие с участием человекоподобного робота Unitree H1, который в результате сбоя неожиданно начал атаковать инженера.
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