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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Бер төн эчендә Россиянең төрле төбәкләрендә 113 пилотсыз очу аппараты юк ителгән

Бу төндә Россиянең төрле төбәкләрендә Украинаның 113 пилотсыз очу аппараты юк ителгән. Россия Саклану министрлыгы хәбәр иткәнчә, 73 пилотсыз очу аппаратын – Белгород өлкәсе территориясендә, 25ен – Воронеж өлкәсе территориясендә, 14ен – Курск өлкәсе территориясендә һәм берсен Брянск өлкәсе территориясендә бәреп төшергәннәр.

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