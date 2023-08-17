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«Это было бесчеловечное отношение. В какой-то момент я понял, что в World Athletics всем на меня просто наплевать». Меньков о санкциях против россиян

Сейчас россияне не допускаются к турнирам под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) из-за ситуации на Украине.

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