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Владельцы iPhone 14 Pro показали баги Dynamic Island, который не будет поддерживать мессенджеры

Владельцы iPhone 14 Pro показали баги Dynamic Island, который не будет поддерживать мессенджеры

Первые пользователи iPhone 14 Pro уже успели довольно подробно ознакомиться с главным нововведением смартфона, которым стала новая интерактивная область Dynamic Island в районе выреза экрана, и поделились забавными багами.

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