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Что за шары с коробками летят из России в Прибалтику и почему их там так сильно боятся

Что за шары с коробками летят из России в Прибалтику и почему их там так сильно боятся

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Пограничники Литвы опубликовали видео, на котором внимательно рассматривают шар, который прилетел к ним из России.

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Комментарии
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Ирина
Не ссыте уроды примитивные,это к вам елочные украшения летят,подарочки из России.
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2 час.
CyberSmith
Это МО РФ изучает в какую сторону пойдёт облако радиоактивного пепла...)
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1 час.
фарид сабиров
приЕбалты и этим все сказано. Дохлый Бобик
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38 мин.

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