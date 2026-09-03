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Юрист Южалин напомнил, что работодатель обязан выплатить отпускные за три дня до отдыха

Юрист Южалин напомнил, что работодатель обязан выплатить отпускные за три дня до отдыха

Работодатель должен перечислить отпускные не позднее чем за три календарных дня до начала отпуска, даже если сотрудник подал заявление поздно, сообщил руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин, передает RT .

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