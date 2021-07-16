То, что сказал президент России, не так ужасно, как то, о чем он умолчал

Надо было слушать Путина ещё в 2007 году Вопрос из-за бугра: Почему российская крылатая ракета имеет в два раза большую дальность, чем американская? Данный вопрос был задан на англоязычном сайте знаний Quora (ссылка на вопрос и другие ответы).