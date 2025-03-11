Россиян предупредили о рисках работы дома

За предпринимательскую деятельность в жилом помещении могут грозить штрафы. О том, в каких случаях нельзя работать дома, рассказала адвокат юридической группы «Яковлев и Партнеры» Наталья Костина в беседе с «Прайм».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии