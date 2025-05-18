В Госдуме объяснили, почему 31 декабря не будет выходным

Последние годы его удавалось освободить за счет переноса других дней Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что официально 31 декабря пока не будет выходным днем, передает ТАСС.
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