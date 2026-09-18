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Орловский священник на полигоне Минобороны учился противодействию БПЛА

Орловский священник на полигоне Минобороны учился противодействию БПЛА

Священник Ливенской епархии принял участие во Всероссийской научно‑практической конференции в формате сборов военного духовенства.

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