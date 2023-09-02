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«Крылья Советов» – «Факел». Онлайн-трансляция начнется в 17:30

«Крылья Советов» – «Факел». Онлайн-трансляция начнется в 17:30

Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 17:30 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет канал «Матч ТВ».

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