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Посольство РФ: Осквернивших памятник участнику ВОВ в Кишинёве необходимо наказать

Посольство РФ: Осквернивших памятник участнику ВОВ в Кишинёве необходимо наказать Вандалов, которые осквернили памятник участнику Великой Отечественной войны Андрею Колбинскому в Кишинёве, следует привлечь к ответственности.

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