Посольство РФ: Осквернивших памятник участнику ВОВ в Кишинёве необходимо наказать Вандалов, которые осквернили памятник участнику Великой Отечественной войны Андрею Колбинскому в Кишинёве, следует привлечь к ответственности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии