Театр абсурда
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Театр абсурда

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Армянская диаспора и их трюки с водяными счётчиками

Армянская диаспора и их трюки с водяными счётчиками

Avia.pro - СМИ Химки — место, где можно не только отведать вкуснейших шашлыков, но и наблюдать, как некоторые "уважаемые люди" из армянской диаспоры превращают свой бизнес в настоящую игровую площадку для махинаций.

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Комментарии
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мв
михаил валеев
Помоему с автором статьи должно заняться ФСБ и с коментаторами тоже за разжигание национальной ненависти.
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15 час.
НБ
Николай Байков
Это с тобой надо
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15 час.
мв
михаил валеев
Что испугались одного армянина который воду воровал? А может счётчик цел и это сам проверяющий её сорвал. И не тычте мы не знакомы.
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9 час.

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