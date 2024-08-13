Армянская диаспора и их трюки с водяными счётчиками

Помоему с автором статьи должно заняться ФСБ и с коментаторами тоже за разжигание национальной ненависти.

Это с тобой надо

мв

михаил валеев

Что испугались одного армянина который воду воровал? А может счётчик цел и это сам проверяющий её сорвал. И не тычте мы не знакомы.