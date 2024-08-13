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Армянская диаспора и их трюки с водяными счётчиками
Комментарии
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мв
михаил валеев
Помоему с автором статьи должно заняться ФСБ и с коментаторами тоже за разжигание национальной ненависти.
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15 час.
НБ
Николай Байков
Это с тобой надо
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15 час.
мв
михаил валеев
Что испугались одного армянина который воду воровал? А может счётчик цел и это сам проверяющий её сорвал. И не тычте мы не знакомы.
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9 час.
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