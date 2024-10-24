Овечкин — об участии в благотворительности: постараюсь сделать всё, чтобы не подвести нуждающихся

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал запуск благотворительной программы «Великая погоня за добром», в рамках которой он совместно с «ДоброFON» будет перечислять нуждающимся по 1 млн рублей за каждую заброшенную шайбу до тех пор, пока не побьёт «вечный» рекорд легендарного канадца Уэйна Гретцки.
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