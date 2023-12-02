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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пачкалин о Никишине: «Он умеет в хоккее все. При своей результативности хорошо выполняет функции как защитник. Это самое ценное»

Игрок набрал 27 (9+18) очков в 36 матчах сезона при полезности «плюс 10». – У Никишина много качеств – хорошо катается и лицом вперед, и спиной, бросает, может выйти один на один с вратарем и забить, умеет в хоккее все.

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